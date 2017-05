Messuilta vinkkejä ja silmäniloa

Puutarha- ja vapaa-aikamessut starttasivat aamulla käyntiin leppoisassa tunnelmassa. Monitoimitalon sisällä ja piha-alueella on toistaan houkuttelevampia osastoja, jotka saavat viherpeukalot kutiamaan. Messut avannut kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teija Myllylä pitää messujen ajankohtaa viileän kevään vuoksi täydellisenä.

– Ihan kesän kynnyksellä innostus pihan ja puutarhan laittoon herää todenteolla.

Myllylä muistuttaa, että omalla pihalla on lupa tehdä asiat juuri niin kuin itse haluaa.

– Pihalla voi hoidella koristekasveja, kasvattaa yrttejä, vihanneksia ja hedelmiä, puuhailla monenlaista hauskaa. Kesällä asumistila laajenee seinien sisältä pihalle.

Vaikka omaa pihaa ei olekaan, Myllylän mukaan pienen puutarhan saa vaikka omalle parvekkeelle.

– Lisäksi kaupungin puistot ja muut ulkoilualueet antavat jokaiselle mahdollisuuden nauttia puutarhasta ja ulkoilusta.

Puutarha on myös kulttuuria, joka satavuotiaan Suomen kunniaksi kannattaa nostaa esille. Itsenäisyyden alkuaikoina ja sotien aikana kotitarveviljely oli välttämätöntä, ajan saatossa into ehkä hieman hiipui, mutta nyt tilanne on muuttunut. Puhdas ruoka ja kotitarveviljely ovat nykyään suuressa arvossa.

Messuosastoilta kotipuutarhurit saavat hyviä vinkkejä, ja messuilta voi myös ostaa mukaan kasveja. Myös monenlaisia puutarhan antimia on osastoilla myynnissä.

Lauantaina ja sunnuntaina messuilla emännöi ja pitää omat luentonsa Sonja Lumme.

Messut ovat tänään avoinna kello 16.00 saakka. Sunnuntaina messut ovat avoinna kello 10.00-16.00