Pilkkikausi jatkuu äitienpäivään

Kauko Liuska ei muista vastaavaa kevättä, jolloin hän olisi menossa Pyhäjärvelle pilkille vielä äitienpäivänä.

– Kun avovettä ei kalastamiseen ole, pitää pilkkikautta pitkittää.

Haapajärven puutarha- ja vapaa-ajan messujen fileerausnäytöksessä Kauko jo luultavammin fileroi verkolla ja katiskalla saatuja haukia, ahvenia ja kuhia. Hänellä on messupaikan pihalla teltta, jossa hän opastaa messuvieraita.

– Olen ollut aiemminkin puutarhamessuilla näyttämässä filerointia, ja se tuntuu kovasti kiinnostavan.

Filerointi on käsityötä, jota ei opi kuin harjoittelemalla. Kauko muistelee fileroineensa jo 55 vuotta, joten kokemusta on.

– Näin telkkarista kun Jaakko Kolmonen näytti fileroimista ja mateen nylkemistä. Siitä sain kimmokkeen ja rupesin opettelemaan.

Hän muisteleekin, miten Hautaperän altaalla kalastaessa rannalle kertyi aina ihmisiä katsomaan, kun hän siivosi kalansaaliinsa. Valmistelut hän tekeekin mielellään jo rannalla, ettei kotona tarvitse kuin fileroida.

Filerointi on näppärin tapa saada esimerkiksi ahvenista raaka-ainetta ruoanlaittoon. Kauko vakuuttaa, että niin pientä ahventa ei olekaan, ettei sitä pystyisi fileroimaan.

– Ahvenia varten minulla on hieman kapeampiteräinen veitsi, mutta muuten filerointi onnistuu samalla tavalla kuin suuremmankin kalan.

Malliksi Kauko fileroi pari haukea ja ahventa. Yhdessä kalassa ei mene kuin muutama minuutti. Jäteastiaan sujahtaa vain nahka, ruoto ja pää. Kalan liha jää siisteihin fileisiin.

Kauko Liuska kalastaa ahkerasti vuoden ympäri. Kalassa hän käy joka toinen päivä, ja joka toinen päivä on fileerauspäivä. Vaimonsa kanssa hän ei ehdi koko kalansaalista syömään ja jalostamaan, vaan fileitä lähtee tutuille.

Kauko käy ystäviensä kanssa kalastamassa Keski-Suomen järviä myöten. Myös Hailuodossa kaverukset käyvät kalaretkillä.

– Ne onkin pitkiä päiviä, kun reissuun lähdetään aamuyöllä jo ennen kolmea ja takaisin tullaan illalla yhdentoista aikoihin.

Kauko myöntää, että kalastaminen on hänelle kuin tauti, jota voi verrata alkoholismiin. Järvelle on pakko päästä. Pisin tauko kalastamiseen on tullut varmasti pari vuotta sitten ohitusleikkauksen aikaan, jolloin hän joutui toipumaan kotona pari kuukautta.

Kalastamisen lisäksi vapaa-ajankalastajien yhdistyksessä toimiva Kauko opettaa ja opastaa lapsia ja nuoria. Talvisin kerhoissa tehdään vaappuja ja keväällä ja kesällä opetellaan kalastamista kalapäivinä ja -leireillä.

– Mukaan on tullut nyt myös maahanmuuttajapoikia, joista kolme innokkainta on mukana meidän kalastusreissuilla. Yksi heistä päätti jo ryhtyä ammattikalastajaksi, mutta minä toppuuttelin vähän, Kauko kertoo nauraen.

Mikä on sitten intohimoisen kalastajan kaikista suurin pilkkisaalis?

– Lumijoen Varjakasta sain pilkillä yhdestä reiästä 43,1 kiloa ahvenia. Kaveritkin saivat niin ison saaliin, että meillä oli peräkontissa yli 90 kiloa ahventa kun kotiin lähdettiin.

Koskapa mukana on kaksi muutakin harrastajaa, tämä ei varmastikaan ole kalavale.

– Tuollaista kertasaalista en toivoisi pahimmalle vihamiehellekään, sillä kalojen siivoamisessa ja fileroimisessa oli hirmuinen työ.