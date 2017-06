Isoherrasten tallissa kunnioitus on molemminpuolista

Kello on 5.15 aamulla, kun Pia Isoherranen herää. Hän on aamuvirkku ihminen, jonka luonne ei anna jäädä sisälle vaan hän suuntaa oitis tallille, josta kuuluu jo hörinää. Joskus jo ennen viittä heinää viedessään hevoset saattavat katsoa kummissaan, että mitä hän oikein aikoo.

Pia on tottunut aikaisiin herätyksiin. Lomittajana työskennellessään hän lähti töihin muiden vielä nukkuessa ja kun muut olivat töissä, oli hän päivän vapaalla kelloaan katsoen ja odottaen, milloin työt taas jatkuivat. Mitään isompia projekteja ei töiden välissä kannattanut aloittaa, eikä ylimääräistä aikaa ollut muutenkaan tarjolla.

– Kävin Nivalassa töissä ja sen jälkeen tulin kotiin hoitamaan hevosia ja siivoamaan tallia. Se oli haasteellinen pätkä elämässäni, Pia tuumaa.

Nyt nainen on ollut reilun vuoden pois työelämästä, kaularangassa olevan pullistuman takia. Sairaslomien, vuorotteluvapaan ja vuosiloman jälkeen fyysisesti raskas lomittajan ammatti jäi kokonaan taakse.

– Luulen, että 30 vuotta lehmiä on ihan hyvä saavutus, ja nyt on aika tehdä jotain muuta.

Tällä hetkellä Pia on opintovapaalla, sillä huhtikuun alussa hän aloitti Kiuruvedellä hevosvalmentajan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen valjassepäksi, jonka hänen pitäisi saada päätökseen ensi vuoden toukokuussa. Tähän päivään asti hän on työskennellyt maatalouslomittajana, mutta siinä sivussa toppaillut satuloita sekä tehnyt koiran kaulapantoja ja aseen kantohihnoja.

Vuonna 2014 hän valmistui Kiuruvedeltä hevostenhoitajaksi suuntautumisenaan hevosvarusteiden valmistus ja korjaus. Satulan sovitus- ja toppauskurssin hän suoritti 2015-vuonna, ja tänä vuonna suoritettua tuli hevostaito-osaajan koulutus.

Valmistuessaan valjassepäksi Pialla tulee olemaan hallussaan laaja tieto hevosvarusteiden valmistuksesta, korjaamisesta sekä varusteiden sovittamisesta eri hevosryhmille. Myös satulan toppaus ja huoltotaidot sekä sovitus luonnistuvat Pialta helposti. Sivuaineina tutkinnossa opetellaan hevosten anatomiaa ja fysiologiaa, käyttäytymistä, ruokintaa ja irtokengän laittamista.

– Haaveena olisi saada tulevaisuudessa omat tilat valjashommille. Nyt valtaan aina keittiöstä saarekkeen, mutta haluaisin rauhoittaa asunnon niin, ettei sinne tulisi asiakasvirtaa.

Isosta hevostallista Pia ei oikeastaan koskaan haaveillut vaan toiveena oli vain saada omat hevoset pihaan. Helsingissä syntynyt ja Saarijärvellä sekä Sonkajärvellä osan elämästään viettänyt nainen tapasi vuonna 2004 nykyisen puolisonsa Vesan, jonka kanssa hän asui Nivalassa, kunnes muutti vuonna 2014 Autiorannalle. Pari sai myytyä Nivalassa olleen omakotitalon kivuttomasti, minkä jälkeen he asettuivat Vesan kotipaikkaan traagistenkin mutkien kautta.

– Vesan veli halusi luopua omasta osuudestaan, joten ostin hänen osuutensa. Minulle pidettiin hyvä myyntipuhe, että tästä saisi hevosihmiselle hyvän paikan ja näin saimmekin koko tilan hallintaamme, Pia kertoo.

Hän on ollut hevosihminen jo lapsuudestaan saakka, jolloin naapurista Saarijärvellä löytyi liuta ravihevosia. Kaikki hurjat naapurin hevoset tuli ratsastettua, ja jo 10-vuotiaana Pian hevosura oli vauhdissa. Hän ei kilpaile lajissa, vaan pitää hevosten kanssa puuhailun vain harrastuksena.

– Minulla on kaksi omaa hevosta, tamma Iita ja ruuna Veikka, jotka molemmat ovat suomenhevosia. Olen aina ollut suomenhevosihminen, sillä ne ovat monikäyttöisiä hevosia, joilla voi ratsastaa ja ajaa. Ja ovathan suomenhevoset Suomen kansallisaarre.

Pia kertoo kulkeneensa pitkän yhdeksän vuotta kestäneen tien tammansa kanssa, joka on opettanut hänelle paljon, ja nyt hevonen luottaakin täysin omistajaansa. Vaikka naisella on taito kouluttaa myös käytösongelmallisia hevosia, ei hän halua provosoida yhtään eläintä, vaan tavoitteena ovat turvalliset tilanteet.

– Pienillä muutoksilla ongelmia saa koulutettua pois, jotta arki sujuisi helpommin. Tarkoituksena on, että hevonen kunnioittaisi minun tilaani ja minä hevosen.

Hevoset ovat hyvämuistisia eläminä, joiden historiassa näkyy esimerkiksi kaltoinkohtelu. Ne ovat myös herkkiä ja saaliselämiä, minkä voi huomata niiden käyttäytymisestä. Pia painottaakin, että jos hevonen säikähtää tai käyttäytyy oudolla tavalla, se ei tee sitä ilkeyttään. Yleensä syynä on hevoselle paniikkia tai pelkoa aiheuttavat tilanteet, joilta eläimet yrittävät suojautua hakemalla turvaa toisistaan.

– Ulkona pari kolme hevosta on yleensä maaten ja yksi vahtii, ettei kukaan pääse yllättämään niitä. Hevoset tarhataan pääsääntöisesti laumoissa, koska ne ovat laumaeläimiä, vaikka poikkeuksiakin on ja osa tarhaa yksin. Tykkään tehdä hevosista laumoja, ja se onkin aika kivutonta hommaa, kun hevoset ovat jo tutustuneet toisiinsa lankojen yli, Pia kertoo.

Tällä hetkellä Alakankaan hevostallia asustaa kuusi täysihoitopaikalla olevaa hevosta omien hevosten lisäksi. Hevosia on tullut talliin tasaisesti sen jälkeen, kun ensimmäiset karsinat saatiin pystyyn lokakuussa 2015. Ensimmäiset täysihoitohevoset tulivat talliin jo jouluviikolla 2015, ja puskaradion laulaessa tulijoita olisi jatkossakin.

– Kyselyitä tulee koko ajan, ja nykyiset asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä tiloihin ja toimintaamme. Joskus, kun meille on ilmoitettu, että hevonen on tulossa kuukauden sisään, olemme äkkiä rakentaneet karsinan valmiiksi. Onneksi asiakkaat ovat ymmärtäneet pientä keskeneräisyyttä.

Nyt talli alkaa olla pikkujuttuja vaille valmis. Tallin sisältä löytyy yhdeksän 9-10 neliön karsinaa, yksi varsotuskarsina, pesukarsina, satulahuone, loimien kuivatushuone sekä rehujen käsittely- ja säilytystilat ja pihalta viime kesänä valmistunut valaistu ratsastuskenttä.

Vanhan lietelantanavetan ruokintakäytävä toimii nykyään tallin käytävänä, jonka lattiaa on hieman nostettu, ettei karsinoitten kuivikkeet tulisi käytävälle. Isoherraset ovat rempanneet yhdessä kaksi omakotitaloa, yhden osakkeen ja nyt tallin, jonka viimeinen karsina valmistui viime viikonloppuna. Välillä kiireinen remontti on uuvuttanut ahertajat.

– Toisinaan tulee täydellinen turnausväsymys, jolloin pitää vain hetki olla, jotta pystyy sitten taas jatkamaan, Pia tuumaa.

Vaikka tallinomistajien arjessa pätee tietyt kellonajat, ei hevosille opeteta samaa järjestystä, kun ne viedään ulos tarhaan tai takaisin sisään. Näin hevoset voivat rauhassa odotella omaa vuoroaan, tietämättä kuka niistä seuraavaksi haetaan.

Ruoka-ajat eläimillä ovat tarkat, ja samoin ruokarauhan saaminen. Heinäautomaattien hankkiminen on Isoherrasella haaveissa, sillä nykyään hevosilla esiintyy paljon vatsahaavoihin liittyviä ongelmia. Myös tarhojen kunnollinen perustaminen ja pihaton rakentaminen ovat tulevaisuudessa edessä, mutta tärkeintä olisi, että tallin elämä saataisiin pyörimään hyvin.

– Toivon, että talli tulisi täyteen hevosia ja työ olisi sellaista, että voisin jäädä tähän. Haaveena on luoda tästä minulle työpaikka ja toimeentulo, jotta leivän päälle saa muutakin kuin ylähuulen, Pia naurahtaa.

Lähitulevaisuudessa Isoherraset tulevat pitämään tallillaan avoimet ovet, kunhan kaikki alkaa olla valmista. Päivämäärää ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta luultavasti kiinnostuneet pääsevät kesällä tutustumaan huolella ja rakkaudella rakennetun tallin elämään.

Teksti ja kuva: Emilia Tiitto