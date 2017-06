Itsetunto kuin keltainen paita iholla

Saimi Kaarina Rintala pohtii, miten tärkeää vahva itsetunto on taiteilijalle. Hän tuntee sen keltaisena värinä, keltaisena paitana iholla.

Kirjastoon kootussa näyttelyssä ”Monena” keltainen paita on esillä upeana maalauksena. Torstaina paita oli myös taiteilijan yllä, mutta jää ripustettuna näyttelyn ajaksi osaksi installaatiota.

Kirjaston rappukäytävään kootun installaation osana on myös Saimin itse tekemälle paperille kirjoitettu Saimi Kaarinan aika sekä samoihin kehyksiin laitettu valtion ostokortti.

Tekstissä Saimi Kaarina kertoo syntymästään ja lapsuudestaan sekä saamastaan etunimestä. Lapsena ja nuorena hänen oli vaikea hyväksyä nimeään, jota hän piti vanhojen mummojen ja palvelijoiden nimenä. Vasta kun poikaystävä Eero sen ensimmäisen kerran lausui, nimeen tuli kaunis sointi.

Nyt taiteilijanimi Saimi Kaarina Rintala tuntuu hyvältä, keltaiselta paidalta.

Taiteilijalta pyydettiin kaupungin juhlavuoden ja Suomi 100 -teeman kunniaksi kaksi näyttelyä, joista kirjaston näyttelyyn on koottu pääasiassa akvarelleja; maisemateoksia ja ihmisiä. Myös viime vuosien öljyvärimaalauksia on mukana.

– Grafiikantyöt tulevat sitten valtuustosaliin. Se näyttely avataan 20.6., Rintala kertoo.