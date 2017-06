Varokaa huijaripoliisia ja huijaussoittoja

Haapajärvisille on tullut viime päivinä huijaussoittoja, joissa keskusrikospoliisin tutkijaksi esittäytynyt poliisi on yrittänyt utsia pankkitunnuksia. Soitot tulevat tuntemattomasta numerosta.

Haapajärviselle naiselle poliisi oli sanonut tutkivansa virolaista huijariliigaa, joka on skimmauslaitteen avulla vienyt naisen tililtä 2000 euroa. Tili pitäisi nyt suojata ja siihen tarvitaan pankkitunnukset.

Huijaussoitosta lehdellemme ilmoittanut nainen kertoi, että poliisi alkoi lopulta uhkailla ja kutsui puhelimeen myös oman pomonsa. Kun pankkitunnuksia ei irronnut, naisen luokse uhattiin lähettää poliisipartio.

Nainen aikoi ilmoittaa huijaussoitosta ja uhkauksista Haapajärven poliisille, mutta hän haluaa varoittaa varsinkin vanhuksia huijareista.

Epämääräisiä puheluja on tullut myös isobritannialaisesta numerosta. Soittaja puhuu englantia hieman aasialaisittain murtaen. Tietoturva-asintuntija neuvovat, että puheli kannattaa lopettaa alkuunsa. Jos johonkin kysymykseen vastaa yes, saattaa voimaan tulla jokin tilaus.