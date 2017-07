Haapajärvi-tuotteista ja sloganeista ideakilpailu

Mitä voisi viedä tuliaisiksi ulkomailla asuvalle sukulaiselle? Mitä turisti haluaisi muistoksi Haapajärvestä? Kunhan hyviä ideoita löytyisi, syntyisi Nimimerkin pajassa uusia tuotteita.

Maaselkä lähtee yhdessä Nimimerkin Tiina Hintsalan kanssa keräämään uusia ideoita Haapajärvi-tuotteiksi.

– Teetä meillä on ja esimerkiksi pyyhkeitä ja laudeliinoja, joissa on Lemmensilta, mutta muutakin kaivattaisiin.

Sen Tiina Hintasala on huomannut, että tuotteita kysytään kovasti. Kaupungilla on omat Haapajärvi 40 vuotta -tuotteensa, mutta muita ei juuri olekaan.

– Me voimme tehdä, kunhan hyviä ideoita saadaan, yrittäjä lupaa. Tuotteita voisi olla myynnissä muissakin yrityksissä.

Heti kesäkuun alussa hän huomasi, että Haapajärvellä käy paljon ulkomaalaisia, jotka etsivät jotain kotiin vietävää. Myös kesäisin vierailevat entiset haapajärviset haluaisivat kotiseutuun liittyviä tuotteita.

Hintsala kaipaisi esimerkiksi Haapajärveen liittyviä sloganeita ja sananlaskuja, joita voitaisiin painaa tai nimikoida t-paitoihin ja muihin kangastuotteisiin. Lisäksi hän kaipaisi vinkkejä itse tuotteista, joita kannattaisi valmistaa.

Haapajärven juhlavuoden kunniaksi Maaselkä julistaa yhdessä Nimimerkin kanssa ideakilpailun. Kisaan voivat osallistua kaikki halukkaan, eikä ideoiden määrää rajoiteta. Kaikkien ideakilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan kaksi 50 euron lahjakorttia. Nimimerkin lahjakortti käy heidän omaan liikkeeseensä. Toisen lahjakortin voi valita johonkin haapajärviseen liikkeeseen tai palveluun. Lisäksi Tiina Hintsala lupaa pieniä yllätyspalkintoja.

Ideoita voi lähettää sähköpostilla osoitteilla tiina@nimimerkki.com tai toimitus@maaselkalehti.fi

Lisäksi ideoita voi lähettää Nimimerkin ja Maaselän facebook-sivujen kautta tai jättämällä ehdotuksensa paperilla Nimimerkissä olevaan idealaatikkoon.

Kilpailu päättyy Haapajärvi-päivien päätyttyä 17.7.