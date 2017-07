Junnujen vanhemmat pistävät toripäivän pystyyn

Haapajärvi-päivien perinteinen toripäivä järjestetään tänäkin vuonna 14.7. Nyt järjestelyvastuun ovat ottaneet Kiilat Hockeyn F-junnujen joukkue. Itse pelaajat ovat vielä sen verran pieniä, että järjestelyistä vastaavat vanhemmat.

Toripäivin suunnittelutyöstä ovat vastanneet Sari Kananen, Jyrki Nivala ja Jouni Laajala.

– Toripaikkojen myynti on edennyt hyvin, mutta vielä on muutama paikka vapaana, Kananen kertoo.

Järjestäjät uskovat, että ennen h-hetkeä paikat ovat avoinna.

Haapajärvi-päivien toripäivä on ensimmäinen virallinen toripäivä, joka järjestetään uudella torilla. Tori ei ole vielä aivan valmis, mutta kaikki tarvittava saadaan laitettua toripäiväksi.

Torilta puuttuu vielä esiintymislava ja muita rakenteita. Kaupungin kiinteistöpäällikkönä työskentelevä Jouni Laajala tietää, että rakentaminen on kiinni rakentajista. Niitä ei kerta kaikkiaan ole tänä kesänä saanut.

– Toivottavasti syksyllä löytyy urakoitsija.

Torille tuodaan esiintymislavaksi tuttuun tapaan rekan peräkärry.

– Saatiin onneksi sponsoreita mukaan, kiittelee Sari Kananen.

– Jos kaiken joutuisi maksamaan, ei tuottoa juuri jäisi.

Jyrki Nivalan mukaan toripäivien järjestämisestä jää sen verran viivan alle, että sillä saadaan helpotettua jäämaksuja.

– Monella perheellä pelaa useampi lapsi eri joukkueissa, joten kulujakin on, kolmen pojan isä tietää.

Kiekkovanhempien kolmikko on vastannut toripäivien suunnittelusta, mutta talkoolaisia on luvissa enemmänkin, kun itse päivä koittaa. Perheitä on mukana 10-11 ja niistä talkoolaisia irtoaa 15-20.

Parhaillaan työn alla oli toripäivien ohjelma. Luvissa on muun muassa Talent Haapajärvi 2017 -kisa, johon voi tulla esittelemään kaikenlaisia taitojaan. Sari Kanasen mukana ollut Petja-poika aikoi tuoda näytille taitavasti tehdyt piirustuksensa.

Toripäiville on luvissa myös karaokea ja Zetor-ajelua. Jyrki Nivala on puuhannut myös erikoisten autojen näyttelyn Haapalankadun puolelle.

Sari Kananen lupasi kysellä toripäivään vielä esiintyjiäkin, mutta niiden nimet varmistuvat myöhemmin.

Kuvassa Jyrki Nivala sekä Sari ja Petja Kananen.