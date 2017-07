Kotikylän hehkua Maisemakuvissa

Kaksi mestariteosta löi ikimuistoisella tavalla kättä sunnuntaina Haapajärven Kiurunperällä. Toinen on Kontron sisarusten ja aviopuolisoiden rakentama hieno karjalaismiljöö Kalajanjoen rannalla. Toinen on Anssi Tikanmäen säveltämä Maisemakuvat kesäillassa, jonka säveltäjä esitti orkesterinsa kanssa.

Voi sanoa, että yleisölle rakennusten luoma tunnelma ja eräät ympäröivästä maisemasta kummunneet sävelkuvat loivat täydellisyyttä hipovan nautinnon tunteen.

-Aamu lakeuksilla on minulle ehkä se tärkein säveltyöni. Tuosta kun katsoin esityspaikan verannalta Kalajanjoen yli metsien ympäröimää peltoaukeaa, niin siinä oli se kaikki, kertoi Anssi Tikanmäki.

-Kotini Metsäranta on tästä kahden kilometrin päässä. Poikasena kävimme usein tässä Kontron vieressä Vauhdin myllyssä. Papan kanssa veimme hevoskärryillä viljaa ja toimme jauhoja. Ja touhusimme kaikkea muuta, mitä lapsuuteen kuuluu.

Illan juontajana toimi Kontron suvun vävy, Pekka Hyvönen. Hän oli lähettänyt Anssille etukäteen kuvia paikasta, jossa konsertti pidetään.

– Silti tämä paikka löi minut ja bändin pojat ällikällä. Tämä on uskomattoman hienosti tehty paikka.

Esiitymispaikkana illan esiintyjillä Anssi Tikanmäen Orchestralla, Tammenlehväkuorolla, Semplicellä ja Åman Groupilla oli Reisjärven Kirkonmäeltä tuotu karjalaisrakennus. Sen omisti aiemmin Pekka Paalavuo. Rakennus toimii Kontron suvun olohuoneena.

Toinen karjalaisrakennus tuotiin Kärsämäen Kokonperältä, jossa se on kuulunut Pekka Kumpulaiselle. Rakennukseen on sijoitettu makuutilat. Kolmas merkittävä rakennuksen siirto Väärinmäen tontille oli Matti Nurkkalan yli 100-vuotias savusauna. Pienempiä rakennuksia on useampi.

– Tämä on meidän sukumme kokoontumispaikka. Tänne on hyvä tulla kaupunkien kiireestä, töistä ja kouluista. Viihdymme maaseudulla, ja nyt meillä on paikka, jonne tulla, kertoi Pekka Hyvönen.

Väärinmäellä on pidetty pari konserttia ennenkin lähinnä kutsuvieraille. Nyt haluttiin pitää yleisölle avoin tilaisuus osana Haapajärvi-Päiviä. Tuloksena oli mitä mainioin iltapuhde, minkä Haapajärvi konsanaan on pystynyt tarjoamaan.

Kiutaköngäs-biisin kohdalla pilvistä alkoi ripsiä vettä. Lämmintä kesäsadetta, mitäpä tuosta. Sade sai heinäseipäät ja heinäpellon sängen tuoksumaan entistä raikkaammin.