Pyöräillen luontoon ja historiaan

Joka vuonna kotiseutuviikon perjantai-iltana retkeilijät pääsevät tutustumaan erilaisiin luontokohteisiin. Tänä vuonna kotiseutuyhdistys Haapajärvi-Seuran ympäristötoimikunta järjesti pyöräretken.

Retkien kohteet vaihtuvat joka kerta, sillä toimikunta haluaa tarjota osallistujille erilaisia maisemia ja uusia tarinoita.

– Tämänvuotinen reitti valikoitui Oksavan uuden pyörätien mukaan. Se on turvallinen reitti, ja matkalla voimme tutustua Kontion taloon, Liisa Leppänen kertoo.

Vaikka sää on hieman kolea, saapuu kaupungintalon edustalle melkein kolmekymmentä reippailijaa. Ennen matkaan lähtemistä kohdataan retkelle mukaan tulleita tuttuja ja jutustellaan toisten kanssa. Kun kello käy kuusi, lähtee porukka jonomuodostelmassa kohti Oksavaa.

– Pyörämatkaksi osallistujamäärä on hyvä, jos olisimme tehneet linja-autolla matkan jonnekin, luultavasti määrä olisi ollut suurempi, Leppänen tuumaa.

Välillä retken kohteena on kulttuurillinen ja välillä luontoon liittyvä ympäristö. Joskus porukka on pysähtynyt paistamaan makkaraa, mutta nyt pyörät pysäytetään Kontion talon pihamaalle.

– Pihalla olevien rakennusten iästä ei ole varmuutta, mutta tämä keltainen talo on rakennettu noin ennen 1900-lukua, ja se toimi Renkien puolena, rakennuksesta maaliskuussa talokaupat tehnyt Keijo Hyvönen sanoo.

Talon ensimmäinen asukas oli 1500-luvulla talossa asustellut Paavo Kontio, jonka nimi oli löytynyt sakkoluettelosta. Sen jälkeen rakennuksen omistivat Jaakonahot, jotka perustivat Järvipuhdon. Hyvösten suvulle talo siirtyi vuonna 1915, jolloin Kiuruvedeltä tullut Robert Hyvönen puolisoineen teki talokaupat. Isoin samassa pihapiirissä ollut tapahtuma oli Haapajärven herättäjäjuhlat, jotka toivat alueelle 4000 vierasta.

Ytimekkään historioinnin jälkeen retkeilijät pääsevät sisälle taloon nauttimaan kotiseutuyhdistyksen tarjoamista pullakahveista. Entinen oksavalainen Kaija Heikkilä lähti mukaan retkelle, koska hän tuntee ja tietää kylän hyvin.

– Pyöräilen yleensä viikoittain ja olen käynyt muutamilla näillä retkillä, hän kertoo.

Heikkilä aikoo osallistua, mikäli myös jatkossa samankaltaisia retkiä järjestetään. Osallistujia hän olisi kuitenkin toivonut mukaan tuplaten.

Ennen loppumatkaan lähtemistä pyöräilijöiden kesken arvotaan neljä luontoaiheista kirjaa. Näin muutama onnekas pääsee lueskelemaan tietoa Suomen vieraslajeista, koppiaisista, linnuista tai kasvilajeista.

Teksti ja kuva: Emilia Tiitto