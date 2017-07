Ståhlberg yritti paluuta

Presidenttipeli on käynnissä tällä hetkellä. Presidentinvaalit järjestetään vuonna 2018, joten puolueiden on valittava presidenttiehdokkaat ennen sitä. Haapajärvi vaalii Suomen ensimmäisen presidentin Kaarlo Juho Ståhlbergin muistoa ylläpitämällä lapsuudenkotimuseota. Suomussalmella syntynyt Ståhlberg vietti osan lapsuusvuosistaan Haapajärvellä.

Presidentti valitaan suoralla kansanvaalilla nykyisin, mutta eduskunta valitsi Edistyspuolueen ehdokkaan Ståhlbergin presidentiksi vuonna 1919. Sitten hän päätti, että yksi presidenttikausi riittää. Näin ollen maalaisliittolainen Lauri Kristian Relander valittiin seuraavaksi presidentiksi valitsijamiesvaalissa vuonna 1925.

Entinen presidentti palasi politiikkaan myöhemmin, kun hänet valittiin kansanedustajaksi vuonna 1930. Tällöin elettiin aikaa, jolloin kommunismia vastustaneen Lapuan liikkeen jäsenet rikkoivat lakia toistuvasti. He kyyditsivät myös kansanedustaja Ståhlbergin ja hänen vaimonsa Helsingistä Joensuuhun. Ståhlberg oli saanut osakseen huomiota arvostelemalla laitonta aktivismia, joten vastustajat kutsuivat häntä ”Plootuvuoreksi.”

Seuraavat presidentinvaalit järjestettiin vuonna 1931, jolloin Ståhlberg yritti paluuta valtionpäämieheksi jälleen Edistyspuolueen ehdokkaana. Hän sai oman puolueen lisäksi tukea sosiaalidemokraattien valitsijamiehiltä, mutta lopulta Kokoomuksen ehdokas Pehr Evind Svinhufvud voitti vaalin. Vaalituloksen hyvä puoli oli se, että Ståhlbergin vastustajilla ei ollut syytä ryhtyä laittomiin toimiin.

Edistyspuolue pyysi Ståhlbergiä ehdokkaaksi myös vuoden 1937 presidentinvaaleihin. Vanha valtiomies suostui, mutta käytännön vaalityö jäi valitsijamiesehdokkaiden vastuulle. Kun valitsijamiehet sitten kokoontuivat, maalaisliittolainen Kyösti Kallio valittiin lopulta presidentiksi sosiaalidemokraattien tuella.

Ståhlberg ei pyrkinyt tosissaan presidentiksi enää seuraavilla kerroilla, vaikka hänen nimensä nousi esille. Kun eduskunta valitsi presidentin vuonna 1946, 14 Edistyspuolueen kansanedustajaa äänesti häntä. Toisaalta peräti 159 kansanedustajaa äänesti pääministeri Juho Kusti Paasikiveä. Edistyspuolueessa keskusteltiin Ståhlbergin ehdokkuudesta jälleen ennen vuoden 1950 presidentinvaaleja, mutta hän pyysi puoluetta tukemaan presidentti Paasikiven uudelleenvalintaa. Vanha nuorsuomalainen tuki nyt vanhaa suomettarelaista.