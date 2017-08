Kalevala-peitosta haastetta

Kaikkea sitä ihminen yrittääkin. Muutama viikko sitten törmäsin pinterestiä selatessa erilaisiin virkkausmalleihin. Eteeni osui Suomi-100 aiheinen Kalevalapeitto. Ensin vähän hörähdin, että kaikkea sitä kuuleekin. Mutta aikaa meni eteenpäin ja ostin langat toiseen työhön jota olin jo pidenpään suunnitellut.

Kulmasta kulmaan tekniikka tuntui isoäidin neliöiden jälkeen aika helpolta, ehkäpä liikaakin.

C2C tekniikka ( Alla linkki videoon).

https://www.youtube.com/watch?v=pBtVYDi8Lm8

Työ sujui mukavasti ja trendien mukaan värit olivat tosi pastellit.

Samalla pähkäilin, että olisihan se mukava edes kokeilla, oppisiko sitä jotain uutta. Kylille ja lankaostoksille.

Mikä on tuo Kalevala peittoprojekti? Joka on saanut niin paljon mediassa näkyvyyttä. Tähän peittoprojektiin on osallistunut huomattava määrä suunnittelijoita ja kaikki mallit perustuvat kansallieepokseemme Kalevalaan. Peitto koostuu 30 erilaisesta neliöstä, liitoksista ja reunuksesta. Joka viikko julkaistaan 2 uutta mallia. Tämähän on hyväksytty yhdeksi viralliseksi Suomi100-juhlaprojektiksi.

Mallit ovat saatavilla mm. pdf-tiedostoina sekä you tube -videoina suomeksi, ruotsiksi ja saksaksi.

Tällä hetkellä on julkaistu kaksi osaa, Ilmatar ja Sotkanpesä. Mukaan ehtii ihan mukavasti ja oma Kalevala-peitto pitäisi olla valmiina Itsenäisyyspäivänä.

Lisää infoa projektin virallisilta kotisivuilta.

http://www.arteeni.fi/blog/category/Suomeksi

Ohessa linkki ensimmäisen malliin (Ilmatar) viedeoon.

https://www.youtube.com/watch?v=ehgYh0RHLgE&t=1049s