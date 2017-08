Lahjana laulaminen

Monille meistä yleisön eteen meneminen, esiintyminen tai laulaminen on täysi mahdottomuus. Jännitys voi olla niin suurta, että vaikka tietää tilanteen olevan pian ohi, ei lavalle silti pysty kapuamaan. Janita Ruhalalle ihmisten eteen meneminen on jännittävä kokemus, mutta se on sen arvoista.

– Vaikka olen puhelias ja ulospäinsuuntautunut, ovat yleisön edessä laulaminen ja kilpailuihin osallistuminen silti omat tilanteensa. On kuitenkin mukava mennä kokeilemaan omaa rohkeuttaan ja voittamaan itsensä.

Ruhala ihmettelee vielä jälkeen päinkin, miten hän uskalsi kuusivuotiaana esiintyä ensimmäisen kerran. Kyseessä olivat serkun häät, joissa hän esitti Päivän säde ja menninkäinen -kappaleen yhdessä serkun pojan kanssa. Pienestä asti alkanut lauluharrastus jatkui, kun ikää tuli lisää, ja niin tuli lisää myös esiintymismahdollisuuksia hautajaisissa, häissä ja monissa muissa juhlissa. Ruhala on lisäksi osallistunut moniin karaokekilpailuihin, mutta vain ex tempore -mielessä.