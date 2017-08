Puutarha syntyy kovalla työllä

Kun ajaa kymmenen kilometriä Haapajärven keskustasta Nivalan suuntaan ja kääntyy pienelle kujalle, löytää tien varressa aidatun puutarhan.

Vanhalle pellolle aidattu vajaan hehtaarin kokoinen puutarha on vielä keskeneräinen, onhan sen parissa puurrettu vasta viidettä kesää.

Vaikka puutarha näyttää vierailijan silmissä hyvin hoidetulta, omistajansa Terttu Suorsa toteaa, että muut kiireet ovat vieneet sen verran aikaa, että oma harrastus on jäänyt liian vähälle hoidolle.

Kuten valtaosa muustakin puutarhan materiaaleista, myös varsinainen aita on tehty kierrätystavaroista. Vaalea, vajaan metrin korkuinen aita on hankittu käytettynä. Se on saatu Nivalasta rivitalon uuden aitaremontin tieltä.

Aidan ikää ei kuitenkaan huomaa, pikemmin ajan hampaan puremat sulauttavat muutoin niin nuoren puutarhan ympäristöönsä ja antavat sille iän hiomaa arvovaltaa. Ja aita suojaa puita jäniksiltä.

Puutarhaa ryhmittävät istutukset, niiden väliin jäävät avoimet tilat ja levähdyspaikoiksi tarkoitetut penkit ja katokset.

Suorsan mukaan kestää vielä muutamia vuosia, ennen kuin puutarha alkaa heijastella sitä, mitä hän on tavoitellut. Ja istutetuiden puiden kasvaminen täyteen mittaansa vie vielä omat vuotensa.

– Täällä on vähän erikoisempiakin puita kuten punasaarnia, joita ei Haapajärvellä ihan joka paikassa ole. On mielenkiintoista kokeilla, menestyvätkö ne.

Koko juttu luettavissa ja kaikki kuvat nähtävissä 3.8. Maaselässä.