”Savun tuoksu vie minut kotiin”

Suomen kuumimmat poptähdet istuvat Hirvensalmen Satulinnan saunamökin pöydän ääressä. Bändi virittelee soittimiaan ja räpartisti Cheek istuu pöydän päässä odottavaisena. On ensimmäisen esityksen aika.

Nelosen online-tuottaja Paula Topelius os. Haarala seuraa esitystä monitorista saunamökin suihkusta. Koska mökissä on vähän tilaa, jokainen neliö on otettu hyötykäyttöön.