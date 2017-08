Suomenselän ja Pihtiputaan osuuspankit suunnittelevat yhdistymistä

Haapajärvellä on viikonlopun aikana liikkunut ilkivallan tekijöitä, jotka ovat sotkeneet paikkoja ja tuhonneet yhteiseksi iloksi tarkoitettua omaisuutta. Jälkiä vandalismista on löydettävistä ainakin Oksavan koululla ja uudella torilla. Oksavan koululla on käyty maalaamassa spraymaaleilla...