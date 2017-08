Vandalismia viikonloppuna

Haa pajärvellä on viikonlopun aikana liikkunut ilkivallan tekijöitä, jotka ovat sotkeneet paikkoja ja tuhonneet yhteiseksi iloksi tarkoitettua omaisuutta.

Jälkiä vandalismista on löydettävistä ainakin Oksavan koululla ja uudella torilla.

Oksavan koululla on käyty maalaamassa spraymaaleilla lasten leikkimökin takaseinää. Oppilaiden välituntileikkien iloksi tehty rakennus ei ole kärsinyt suurempia vahinkoja, mutta ikävän näköistä jälkeä on saatu aikaan.

Oksavan alikulkutunnelissa on puolestaan käyty sotkemassa lasten tekemiä maalauksia. Sotkemiset ovat tapahtuneet perjantain tai lauantain aikana.

Uudella torilla on koeteltu voimia kaupunkilaisten virkistykseksi tarkoitettuun kivipenkkiin. Järeänkokoinen penkki on vaatinut enemmänkin ponnistuksia, jotta selkänojan kiviset tuet on saatu poikki.