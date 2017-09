Ihminen

Vain ihminen. Sellaiseksi olen tuntenut itseni jo pitkään. Minä vain kurja matkamies maan.

Me suomalaiset olemme varmaan kasvaneet siihen ajatukseen, ettei meistä ole mihinkään.

Ainakin oma ikäpolveni. Ei ole soveliasta kuvitella itsetään mitään. Räkänokastakin tulee mies muttei tyhjän naurajasta. Laita lapsi asialle ja mene itse perästä. Arvasinhan minä, ettei tuosta tule mitään. Monelle tuttua tekstiä.

Voi meitä vain ihmisiä. Johtuukohan näistä tekijöistä sekin, että meitä on niin helppo höynäyttää muualta tulleiden porukoiden. Minua on pitkään surettanut sekin, kun niin helposti olemme luopumassa omista arvoistamme ja perinteistämme. Pelkäämmekö, ettei muista kulttuureista tulleet hyväksy niitä.

Minusta tuntuu päivastoin siltä, että kun pidämme kiinni arvoistamme ja uskostamme, niin vieraatkin voivat meitä kunnioittaa. Ja meillä on oikeus ja lupa odottaa kunnioitusta lakejamme ja tapojamme kohtaan. Sillä kuka kunnioittaa kansaa, joka häpeää itseään ja historiaansa? Sellaiset ovat vaarassa tallaantua röyhkeiden jalkoihin.

Nyt jos koskaan on tyhmää olla sinisilmäinen ja niellä meille sepitetyt tarinat. Ne, jotka tarvitsevat suojelua ja turvaa, niiden tulee sitä saada.

Vain ihmiset. Miten paljon sellaisia aliarvostettuja meillä on keskellämme. Vanhukset ovat yksi ryhmä heistä. En ole nähnyt suuria mielenosoituksia ja marsseja vanhusten oikeuksien puolesta. Ei tämän maan silmäätekeviä ja julkkiksia kiinnosta heidän asiansa. Maan hiljaiset ja äänettömät saavat jäävät oman onnensa nojaan. Silti he ovat niitä, jotka oikeasti hyvän ja inhimillisen hoidon ansaitsevat.

Vain ihmiset. Kodittomat kaduilla asuvat oman maan kansalaiset. Heille ei rakenneta ohituskaistoja palveluihin. Suomi on eriarvoistunut vauhdilla.

Vain ihminen suree sitä. Vain ihminen toivoo. Vain ihminen uskoo. Yhäti.