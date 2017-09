Kesäkuvakisa ratkesi





Maaselän Kesäkuvakisa osoitti jälleen, kuinka paljon meillä on taitavia harrastajakuvaajia. Kesäkuvakisaan tuli satoja kuvia, joista loppukilpailuun valittiin 16 kuvaa.

Näistä lukijamme äänestivät ehdottomaksi suosikikseen Suvi Nuoliojan ottaman kuvan poikastaan imettävästä oravasta. Suvi itse tunnustaa, että hetki oli varsin erikoinen ja siksi kuva on uniikki. Kuvan hän onnistui nappaamaan kesäkuussa Lemmensillan kupeessa. Ääniä Suvin kuva (numero 9) keräsi 97. Palkinnoksi Suville lähtee 100 euroa.

Kisan toisesta sijasta käytiin tiukka kamppailu, jonka voitti Johanna Aitto-ojan kuva veneellä kalassa olevista pojista. Taustalla on upea auringonlasku. Johannan kuva (numero 12) sai 44 ääntä. Johanna saa palkinnoksi 50 euroa.

Kolmanneksi sijoittui Pirjo Vatjuksen tunnelmallinen kuva koirista laiturilla (numero 15). Se sai kaikkiaan 42 ääntä.

Hyväksyttyjä ääniä annettiin kaikkiaan tasan 300. Kaikkien äänestäjien joukosta arvottiin kolme onnekasta, jotka saavat 20 euron lahjakortin. Ne voittivat Mari Pasanen, Ville Ylikotila ja Jari Aitto-oja. Onneksi olkoon Heille kaikille on lähetetty tieto sähköpostitse.