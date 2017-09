Koutsi saattelee nuoren töihin

Kun kotiin jääneellä nuorella on osaamista, mutta työpaikkaa ei löydy, apua voi hakea Koutsilta. Haapajärvellä kesällä käynnistynyt Koutsilla eteenpäin! -hanke on nyt saatu siihen vaiheeseen, että nuoria voidaan tarttua käsipuolesta ja saatella töihin.

Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:n hankkeessa työskentelee kaksi koutsia, projektipäällikkö Taisto Lindberg sekä osa-aikainen projektityöntekijä Marko Koski. Miehet ovat rakentaneet Stollessa toimivan nuorten työpajan tiloihin itselleen työhuoneen, jonne nuoria nyt odotetaan.

– Meillä on ovikellokin, jota voi soittaa ja postiluukku, miehet vitsailevat.

Uuden työhuoneen ovena on nimittäin vanha kerrostalon ovi.

– Kesän aikana saimme kaikki paperiasiat kuntoon ja kävimme esittelemässä hanketta yrittäjien tilaisuudessa. Nyt on tarkoituksena ryhtyä etsimään nuorille työpaikkoja.

Haapajärvellä oli työttömänä heinäkuun lopussa 55 alle 25-vuotiasta nuorta. Heille Koutsi-hankkeella pyritään nyt etsimään työkokeilupaikkaa tai pitempää työsuhdetta. Koutsien luo nuoria lähettää Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus, mutta Lindberg toivoo, että nuoret ottaisivat myös itse yhteyttä.

– Tänne voi kävellä ovesta sisään, eikä mitään aikoja tarvitse varata, hän lupaa.

Koutsi ryhtyy yhdessä nuoren kanssa miettimään millaista työtä nuori haluaa kokeilla tai riittäisikö osaaminen jo vakinaisempaan työpaikkaan.

– Monella nuorella on sekä koulutusta että osaamista, mutta se ensimmäinen työpaikka puuttuu. Jos on muutaman kerran tullut torjutuksi, kynnys työn hakemiseen voi olla korkealla.

Ennen työpaikan etsimistä nuoren kanssa käydään läpi hänen osaamisensa ja mietitään, tarvitseeko hän lyhytkoulutusta.

– Joillakin työpaikoilla vaaditaan hygieniapassi, tulityökortti ta ensiapukurssi. Ne koulutukset me voimme järjestää, projektipäällikkö lupaa.

Työkokeilussa voi olla aina kuukaudesta jopa vuoteen saakka. Yhdessä työpaikassa voi olla korkeintaan puoli vuotta. Nuorelle maksetaan työkokeilusta työmarkkinatukea, eikä työnantajalle tule kustannuksia.

– Yrittäjien lisäksi työkokeiluun voi hakeutua yhdistyksille, Lindberg vinkkaa.

Nuorelle tarjottava apu on niin konkreettista, että koutsi paitsi etsii työpaikan, niin hän lähtee työnhakuun mukaan.

– Voimme olla vaikka ensimmäiset työpäivät työpaikalla mukana, jos nuoresta siltä tuntuu.

Kun nuori on ”saateltu” töihin, koutsi pitää häneen jatkossakin yhteyttä ja kyselee kuulumiset.

Taisto Lindberg ja Marko Koski uskovat, että heidän omista kokemuksistaan voi olla hyötyä, kun nuorten kanssa mietitään työpaikkoja.

– Minä sain peruskoulun päättötodistuksen vasta 25-vuotiaana ja opiskelin sen jälkeen nuoriso-ohjaajaksi. Olen työskennellyt työpajaohjaajana ja nyt siirryin projektipäälliköksi, Lindberg kertoo.

– Osaan samaistua aika hyvin niiden nuorten asemaan, jotka eivät ole saaneet töitä.

Marko Koski taas opiskeli kirvesmieheksi ja lähti rakennustöihin. Huonoksi onnekseen hän loukkaantui.

– En voinut enää tehdä rakennustöitä ja niin piti miettiä uusi ammatti.

Koski lähti kauppaopiston ja valmistui merkonomiksi. Työpaikka löytyi nyt Koutsi-hankkeesta ja nuorten työpajalta.

– Olen puolet työajasta nuorten työpajalla ja toisen puolen Koutsi-hankkeessa.

Hän voi omalla esimerkillään näyttää, ettei kannata lannistua. Joskus joutuu opiskelemaan montakin ammattia, ennen kuin sopiva työ löytyy.