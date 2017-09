Letit lähtevät syöpälasten hiusnauhoihin

Sari Kananen tunnustaa, että edellisenä yönä hän on nähnyt untakin hiusten leikkaamisesta. Sen verran on jännittänyt. Mutta kun taustalla on ajatus syöpälasten auttamisesta, pitkistä hiuksista luopuminen tuntuu helpommalta.

– Olin miettinyt jo pitkää hiusten lyhentämistä, ja nyt aika tuntui oikealta.

Lokakuun 29. päivä vietetään Tukkaoperaatio 2017 -päivää, johon osallistuu kampaamoja ja vapaaehtoisia hiusten lahjoittajia ympäri Suomen.