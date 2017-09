Lilli avaa oman kampaamon ja hoitolan

Lilli Konu muistaa, miten hän kävi ensimmäisen kerran kampaajalla 12-vuotiaana. Jo silloin hän päätti, että hänestä tulee isona kampaaja.

– Minusta oli niin hauskan näköistä, kun väriä levitettiin hiukseen ja ajattelin, että tuota minäkin haluan tehdä.

Yläasteella Lilli hieman epäröi ja mietti hakeeko sittenkin kauppikseen vai laitoshuoltajalinjalle. Lapsuuden unelma kuitenkin eli ja niin hän pääsi ensimmäisellä yrittämällä Nivalan ammattiopistoon.

Kun Lilli valmistui parturi-kampaajaksi vuonna 2013, hänestä tuntui, ettei valinta sittenkään ollut oikea.

– Sitten pääsin Pörröpäähän töihin ja huomasin, että tykkäänhän minä tästä, Lilli hymyilee muistellessaan.

Parin vuoden työskentelyn jälkeen Lilli huomasi, että ammattiopiston aikuislinjalle haettiin kosmetologiopiskelijoita. Opikeluinnostus iski uudelleen, ja niin hän aloitti opinnot. Kosmeotologin paperit hän sai kahdessa vuodessa ja valmistui viime vuoden joulukuussa.

Opiskeluaikana hän kävi välillä tekemässä töitä sekä Pörröpäässä että kosmetologin palveluja tarjoavassa Kultaisessa Auringossa.

– Tein Maijan luona harjoittelut ja tuurasin hänen lomiaan.

Yhteistyö oli niin antoisaa, että Maija Salminen alkoi houkutella Lilliä vuokralaiseksi samoihin tiloihin.

– Nyt täällä tehdään remonttia, ja toiminimi Lilli Annikin avajaisia vietetään myöhemmin. Työt aloitan maanantaina 18.9.

Ennen avajaisia Lilli avaa myös nettiajanvarauksen, joka toimii Kultaisen Auringon sivuilla. Hän on huomannut, että se on ollut Kultaisessa auringossa todella suosittu.

– Ihmiset voivat varata ajan silloin kuin se heille parhaalta tuntuu. Se myös vähentää puhelinsoittoja, joihin on hankala vastata silloin, kun teen vaikka asiakkaalle jotain hoitoa.

Puhelimeen Lilli vastaa edelleen Kultainen Aurinko ja Lilli, vaikka oma toiminimi onkin.

Lilli Konu tunnustaa, että hieman yrittäjäksi heittäytyminen jännittää. Eniten ovat päänvaivaa aiheuttaneet kaikki perustamiseen liittyvät paperityöt.

– Onneksi isä on yrittäjä ja hyvä ystäväni on myös kampaajayrittäjänä Kärsämäellä. Heiltä olen saanut apua ja neuvoja..

Itse työ ei Lilliä jännitä, sillä sitä hän on tehnyt opiskelujenkin ohessa jo useamman vuoden. Tuttuja asiakkaitakin on kertynyt, joiden hän uskoo löytävän nyt Kauppakadun varrelle.

– Uskon, että sekin voi asiakkaita innostaa, että saman katon alta saa monenlaisia palveluja.

Ihan kaikkea kampaamon ja kosmetologin palveluja Lilli ei aio tarjota, vaan keskittyy tiettyihin.

– Juhlameikkejä ja -kampauksia en tee, koska en koe olevani niissä tarpeeksi hyvä. Pitää varmaan käydä vähän lisäkursseja.

Hoitolassa hän tekee muun muassa kasvohoitoja, sokerointeja, käsi- ja jalkahoitoja sekä ripsenpidennyksiä.

Parin viikon kuluttua Lilli lähtee katsomaan trendinäytöstä, josta saa vinkkejä ja ideoita syksyn ja talven hiusmuotiin.

-Hieman hitaammin trendit tänne tulevat, mutta kyllä muotia seurataan.