Tyhjän sylin muistelupaikka

Kirkkovaltuutetut Katja Koistila ja Eila Ranua kyykistyvät ihailemaan pientä kullanväristä enkeliä, joka istuu mustan kiven reunalla. Se symboloi kaikkia niitä vauvoja, jotka eivät saaneet syntyä tähän maailmaan tai jotka olivat liian heikkoja elämään.

Haapajärven seurakunta on järjestänyt vanhemmille ja kaikille läheisille tyhjän sylin muistelupaikan, joka sijaitsee hautausmaalla aivan kirkon vierellä. Mustassa pienessä kivessä lukee teksti: Tyhjän sylin aiheuttamalle kaipaukselle. Herra auta meitä surussamme.

Aloitteen muistokiven hankkimisesta tekivät Katja ja Eila, kun Haapajärvellä vietettiin pari vuotta sitten Tyhjän sylin iltaa. Se sai hyvän vastaanoton.

– Minä olin miettinyt muistokiveä jo pitkään läheisen menettämän lapsen vuoksi. Tämä äiti tiesi, että joissakin seurakunnissa sellaisia muistokiviä on hankittu, Eila kertoo.

Samoin Katja on jutellut monen keskenmenon saaneen kanssa ja miettinyt, että muistelupaikka olisi tarpeellinen. Tyhjän sylin ilta lopulta käynnisti kahden naisen aloitteen, jonka kirkkoneuvosto hyväksyi.

– Kun surulle on jokin konkreettinen paikka, se voi helpottaa surutyötä hiukan. Vakavasta asiasta on kyse, mutta olemme iloisia, että seurakuntamme lähti tähän mukaan, kertovat Katja ja Eila.

Naiset toivovat, että muistokivi myös rohkaisisi lapsettomia tai syntymättömän vauvansa menettämiä juttelemaan asiasta jollekin. Vaikea asia on usein vaiettu, mutta puhuminen voi helpottaa. Samoin vertaistuen hakeminen.

Muistokiven paikaksi valittiin tarkoituksella hautausmaan suojaisa kulma. Kiveltä avautuu maisema joelle, jota reunustavat syksyn kellastamat puut. Muistokiven luona on myös penkki, jolle voi istahtaa hiljentymään. Kiven juurella on pieni laatta, jolle voi halutessaan sytyttää kynttilän.

Tyhjän sylin muistelupaikka on tarkoitettu kaikille, jotka surevat tyhjää syliä eri syistä: heille, jotka ovat kokeneet keskenmenon tai keskenmenoja ja heille, jotka surevat tyhjää syliä lapsettomuuden vuoksi. Paikka on tarkoitettu heillekin, jotka eivät ole koskaan saaneet lastenlapsia.

– Myös lapsensa menettäneet voivat tulla tänne hiljentymään, Katja kehottaa.

Haapajärven seurakunnassa on muistettu tyhjää syliä myös jumalanpalveluksessa. Viime vuonna syksyllä järjestettiin yksi jumalanpalvelus, jossa tyhjät sylit olivat esirukouksissa ja esimerkiksi jumalanpalveluksen musiikkikin oli mietitty tähän sisältöön sopivaksi. Tänä syksynä asiaa muistetaan esirukouksin pyhäinpäivän aamun jumalanpalveluksessa 4. marraskuuta.

Katja ja Eila pohtivat, että joskus tulevaisuudessa voisi olla hyvä järjestää toinenkin tyhjän sylin ilta, sillä kaikki halukkaat eivät päässeet tulemaan pari vuotta sitten.