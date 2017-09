Vaihtovuosi tekee maailman kansalaisen

Reilu vuosi sitten Aleksi Hedetniemi oli laukkunsa pakkaamista vaille valmis nousemaan lentokoneeseen ja aloittamaan 11 kuukauden mittaisen seikkailunsa Atlantin toisella puolen. Suomessa Aleksi ei vielä ymmärtänyt ex tempore -ajatuksensa todella olevan toteutumassa, mutta koneen laskeuduttua Suomea muistuttavaan Minnesotan osavaltioon, alkoi tilanne realisoitua. Löydettyään itsensä kaupungista nimeltä Red Wing, oli Aleksi aluksi hieman ulapalla.

– Vaikka osasin englantia, ihmisten käyttämä aksentti oli silti erilainen. Ekana iltana mietin, että mitä hittoa teen täällä, ja minulla on vielä vuosi edessä, Aleksi naurahtaa.

Ensimmäisen illan jälkeen uusi vaihto-oppilas ei kuitenkaan katunut päivääkään Amerikkaan lähtemistä. Siellä tekeminen ei loppunut kesken, eikä tylsiä hetkiä syntynyt isäntäperheen ja ystävien pitäessä Aleksin kiireisenä. Vuoden aikana Aleksi asui kahden perheen luona, jotka olivat toistensa tuttuja, ja asuivat vain 200 metrin päässä toisistaan.

– Ensimmäisessä perheessä oli äidin ja isän lisäksi kolme sisarusta. He asuivat suomalaistyyppisessä, mutta isossa talossa, josta löytyi kolme kerrosta, valtava piha, uima-allas ja poreallas. Näistä vanhemmista tuli minulle äiti ja isä koko vuoden ajaksi.

Toinen perhe asui amerikkalaistyylisellä alueella, jossa talot oli rakennettu vieriviereen. Vaikka Aleksi piti molemmista perheistä, eikä kummankaan kanssa syntynyt mitään ongelmia, olisi hän silti voinut asua koko vuoden saman perheen kanssa.

– Oli vähän surullista vaihtaa perhettä kesken vuoden, kun olin jo saanut hyvän siteen ensimmäiseen perheeseen, Aleksi tuumaa.

Koulussa, jossa Aleksi opiskeli, oli 700 oppilasta, mikä teki paikallisten mielestä koulusta pienen. Opiskelu ei eronnut juurikaan suomalaisista kouluista.

– Oppitunnit kestivät 80 minuuttia. Jos kouluun tuli myöhässä, ovet olivat jo lukossa, jolloin täytyi soittaa summeria, jotta kanslisti tulisi päästämään sisään. Sen jälkeen piti mennä kansliaan täyttämään lomake myöhästymisen syystä. Yleensä tulimme sisarusten kanssa yhdessä autolla kouluun, joten jos tulimme myöhässä, jäimme kaikki ovien taakse.

Opiskelun lisäksi kouluvuotta siivittivät tapahtumat, kuten Homecoming-viikko ja Suomen vanhojen tansseja vastaava Prom. Tanssiaispäivä alkoi aikaisin aamulla laittautumisella, jonka jälkeen nuoret menivät kuvauttamaan itsensä Mississippi-joen varrelle.

Virallinen tilaisuus oli myöhemmin koulun violetiksi ja valkoiseksi koristellussa salissa, jossa parien esittely tapahtui liikuntasalin poikki kävellessä. Ilta päättyi kuninkaan ja kuningattaren kruunaamiseen ja diskoon.

– Se oli hauska kokemus, vaikka vähän erikoinen olikin, sillä itsessään tanssin korvasi pelkkä käveleminen. Parinani tanssiaisissa oli brasilialainen vaihtari.

Vuoden aikana Aleksi pääsikin tutustumaan muihin vaihto-oppilaisiin. Keväällä porukka teki 16 päivän pituisen matkan itärannikolle, jossa vaihtarit pääsivät käymään muun muassa Bostonissa, New Yorkissa ja Washington DC:ssä. Aleksin mukaan suurkaupungit olivat juuri sellaisia kuin hän odottikin: elokuvat eivät siis olleetkaan antaneet aivan väärää kuvaa.

– Minulla kävi hyvä tuuri, kun sain matkustaa ympäriinsä ja pääsin käymään niin monissa paikoissa. Ensimmäisen perheeni kanssa kävimme Karibian risteilyllä, Floridassa ja heidän mökillään Wyomingissa. Toisen perheen kanssa pääsin Las Vegasiin.

Vaihtovuotta rytmitti liikunta, sillä jalkapalloa harrastava Aleksi pääsi syksyllä mukaan jalkapallojoukkueeseen ja keväällä harrastamaan yleisurheilua. Talvi kului salilla ja lasketellessa. Liikuntatunneilla Aleksi pääsi kokeilemaan myös ennen vain televisiosta seuraamaansa jenkkifutista.

– Sain jo ennen koulun alkua jalkapallosta kavereita. Näytin varmaan niin ulkomaalaiselta, että koulussa monet tulivat juttelemaan, mikä oli hyvä, sillä eihän ujo suomipoika uskaltanut mennä sitä ensin tekemään, Aleksi toteaa.

Kavereiden kanssa Aleksi pystyi puhumaan niitä näitä, vaikka pari ensimmäistä viikkoa aiheuttivat väsymystä jatkuvan kielen kääntämisen takia. Ajan kanssa englannin ääntäminen, ymmärtäminen ja puhuminen kuitenkin kehittyivät. Pari päivää ennen uutta vuotta Aleksi kertoo nähneensä ensimmäistä kertaa selvän unen englanniksi.

– Ekan perheen poika oli tosi hyvä koulussa ja valmis auttamaan minua. Opin joka päivä uusia sanoja, eikä tullut hetkeksikään oloa, etten olisi uskaltanut kysyä apua.

Ensimmäisen kerran Aleksi skypetti perheellensä Suomeen kolmen kuukauden jälkeen. Perheenjäsenten näkeminen ja kuuleminen tuntuivat mukavalta. Aleksi ei potenut koti-ikävää, mutta viimeisinä viikkoina hänestä rupesi tuntumaan, että paikka oli jo nähty, ja oli aika palata Suomeen.

– Vaikka olikin kiva tulla takaisin Suomeen, sain Amerikasta tosi monia ystäviä, joihin tulen varmasti pitämään yhteyttä.

Jos Aleksi pääsisi aikakoneella takaisin viime vuoteen, olisi hän valmis lähtemään uudelleen vaihtoon. Se on kokemus, jota hän suosittelee kaikille.

– Ujo suomipoika ei ollut enää niin ujo, kun en pyörinyt samoissa ympyröissä. Ulospäinsuuntautuneisuudesta on etua vaihtarina ollessa, vaikka aina ei tarvitsekaan hymyillä.

Nyt Aleksilla on menossa lukion kakkosvuosi. Tulevaisuudestaan Aleksi ei ole vielä varma, mutta suunnitelmat selviävät jonakin päivänä.

– En ehkä asu Suomessa loppuelämääni. Miksi jäädä tänne, kun voi mennä niin moniin mahtaviin paikkoihin, Aleksi toteaa haaveillen.

Teksti ja artikkelikuva: Emilia Tiitto

Jalkapallokuva: Aleksi Hedetniemen arkisto