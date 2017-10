Hulevesiviemäröintiä kuntoon

Roikolantieltä lähtevillä poikkikaduilla on kärsitty muutaman kerran tulvista, kun sadevedet eivät ole ehtineet valua hulevesiverkostoon. Nyt kaupunki on korjaamassa ja parantamassa alueen sadevesiviemäröintiä.

Viemärilinjat on kuvattu ja pahimmat paikat uusitaan. Viime viikolla työn alla oli Tervontie, jonka alapäähän vesi reilu vuosi sitten sateella kerääntyi kunnon tulvaksi.

Teknisten palveluiden työnjohtaja Vesa Puputti kertoo, että viemärilinjassa oli mutkia ja koivun juuret olivat osittain tukkineet putkia. Nyt linja korjataan.

– Rankkasateista johtuvia tulvia se ei kuitenkaan estä, mutta parantaa tilannetta.

Puputin mukaan alueen sadevesiviemäröinti on alimitoitettu. Asfaltin määrä alueella on kasvanut ja se vaatisi tehokkaampaa hulevesien viemäröintiä.

Tervontien viemäröinnin remontti yritetään saada valmiiksi mahdollisimman nopeasti, että vielä syksyn aikana voidaan asfaltoida katuun tulevat montut. Viheralueet siistitään ensi keväänä.