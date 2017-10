Sarjarattijuoppo kiinni Haapajärvellä

Jokaisessa pitäjässä nuorilla on virallisten nuorisotilojen lisäksi oma kokoontumispaikkansa, jossa tavataan kavereita. Yleensä se on kauppakeskus tai liikenneasema. Haapajärven ABC:llä on ainoa kahvila, joka on illalla avoinna. Liikenneaseman päällikkö Kaisa Olkkolaa huolettaa se, että ABC:llä...