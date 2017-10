Tahtokodeissa tahto ratkaisee

Tahtokotien esitteessä lukee heti etusivulla, että lastensuojelu on tahdon asia. Tämä on yksi niistä visioista, joita yrityksen toimitusjohtaja Petri Huhtala haluaa nostaa toiminnassa esille.

– Henkilökunnalla pitää olla ammattitaitoa, mutta ennen kaikkea tahtoa tehdä työtä lasten ja nuorten parissa mahdollisimman hyvin.

Tahtokodit on uusi lastensuojelun yritys, jossa on kolme ennestään tuttua toimipistettä: Leenala Haapajärven Autiorannalla, Simikaari Ylivieskassa ja Jussin Kodit Oulun Haukiputaalla. Tahtokotien nimen alle ne koottiin yrityskauppojen avulla.

Aivan äskettäin yritys avasi uuden yksikön, Sosiaalipalvelut Jussilan Alavieskaan. Koti toimii entisellä koululla.

Huhtalan mukaan kaikki kodit ovat pieniä lastensuojelun toimipisteitä, joissa lasten ja nuorten ongelmiin voidaan rauhassa paneutua.

Haapajärvisille tutuin on Leenala, jonka Petri Huhtala osti neljä vuotta sitten. Leenalassa on 17 paikkaa ja saman verran työntekijöitä.

– Yksikönjohtajana toimii nyt Mika Alajoutsijärvi, ja minä hoidan koko yrityksen asioita, Huhtala selventää.

Käytännössä hän viettää yhden päivän viikossa kussakin yksikössä ja hoitaa hallintoa Haapajärven keskustaan perustetussa toimistossa. Hallintotöistä päävastuun kantaa vaimo Mirella Huhtala, joka siirtyi Tahtokotien hallintopäälliköksi Op-Kiinteistökeskuksesta.

Työparina Petri Huhtalalla on palvelupäällikkö Janne Pohjola, jolla on pitkä kokemus lastensuojelutyöstä ja yritystoiminnasta.

– Jannen kanssa me olemme yhdessä miettineet ne arvot ja visiot, joiden mukaan Tahtokodeissa työskennellään.

Tahtokotien vahvuutena Petri Huhtala pitää sitä, että toimiva johto on myös itse omistajina yrityksissä. Huhtalan ja Pohjolan lisäksi yksiköiden avainhenkilöitä on osakkeenomistajina mukana.

– Sillä että yritys on johdon omistama ja täysin kotimainen, voidaan mielestäni varmistaa palvelun laatu.

Huhtala kiitteleekin sitä, että Tahtokotien toimipisteiden maine on niin hyvä, että paikat ovat koko ajan täynnä.

– Se edellyttää sitä, että asiakkaisiin pitää luoda henkilökohtaiset suhteet. Meidän ei ole juuri tarvinnut markkinoida, vaan meille soitetaan ja kysytään onko tilaa.

Nyt kun saman yrityksen alla on neljä eri yksikköä, asiakkaiden palveleminen on Huhtalan mielestä vieläkin helpompaa. Perusyksiköiden lisäksi tarjolla on erityispalveluja lasten ja nuorten vaikeampiin ongelmiin.

Tahtokotien myötä pienet yksiköt voivat nyt panostaa erityisesti laatuun. Yritykselle on palkattu oma sosiaalityöntekijä, joka työskentelee kaikissa neljässä yksikössä. Lisäksi yritys ostaa omalääkärin ja -hoitajan palveluja tarpeen mukaan.

– Myös koulutukseen pystymme nyt panostamaan paremmin, sillä voimme järjestää omia koulutuksia koko henkilökunnalle.

Tahtokodeissa on kaikkiaan 65 työntekijää. Lapsille ja nuorille paikkoja on 55.

Leenalassa on oma koulu

Haapajärvellä pitkään toiminut Leenala on vuosien varrella saanut hyvän maineen. Perhekodin kaikki lapset ja nuoret käyvät koulua ja osallistuvat kuntouttavaan työtoimintaan. Petri Huhtala painottaakin, että kukaan ei jää huoneeseensa makaamaan ja pelaamaan.

– Tänä syksynä meillä aloitti oma koulu, erityisen tuen oppimisyksikkö. Me järjestämme tilat ja kaupunki opetuksen. Koulussa on oma opettaja ja koulunkäynninohjaaja.

Koulua käyvät lähinnä ne lapset ja nuoret, jotka tulevat Leenalaan lyhytaikaiseen sijoitukseen tai joiden on vaikea opiskella isossa ryhmässä. Monella sijoitetulla lapsella koulunkäynti on katkeillut ja he ovat jääneet opinnoissa jälkeen. Pienessä ryhmässä opettaja voi selvittää oppilaan tason ja auttaa paikkaamaan puutteita.

Syksyllä koulun aloituspäivänä Huhtala laski, että Leenalasta lähti lapsia ja nuoria kahdeksaan eri kouluun. Heitä matkasi Oksavalle, Martinmäelle, yläasteelle, ammattiopistoon Nivalaan, lukioon sekä ammattiopiston maa- ja metsätalous ja liiketoiminnan linjalle Haapajärvelle.

– Omassa koulussa on tällä hetkellä kuusi lasta tai nuorta.

Leenalassa panostetaan myös lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Periaatteena on tehdä mahdollisimman paljon yhdessä. Myös kodin ulkopuolella tapahtuvia harrastuksia tuetaan.

Yksikönjohtaja Mika Alajoutsijärvi painottaa, että tärkeintä nuorille ovat turvalliset aikuiset. Itse hän on Leenalan ”isähahmo”, jota vastaan on turvallista kapinoida.

Kuva: Leenalan koulussa roolit vaihtuivat. Opettajana on Messi ja pulpeteissa opettaja Kaisu Luomala-Toikkanen, Leenalan yksikönjohtaja Mika Alajoutsijärvi sekä Tahtokotien toimitusjohtaja Petri Huhtala.