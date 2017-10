Valepoliisirikoksista tullut vakava ongelma

Valepoliisirikoksista on syntynyt Suomeen vakava ongelma. Kuluvan vuoden aikana poliisina esiintymisestä eli virkavallan anastuksista, niihin liittyvistä petosrikoksista ja niiden yrityksistä on kirjattu jo lähes 800 rikosilmoitusta.

Valepoliisi-ilmiössä poliisiksi tekeytyvät rikolliset käyttävät hyväkseen suomalaisten luottamusta virkavaltaan. Valepoliisit kalastelevat erityisesti ikäihmisten pankkikortti- ja verkkopankkitunnuksia.

Valepoliisirikosten rikosvahingot ovat jo nyt yli 500ı000 euroa. Saman verran poliisi on onnistunut jäädyttämään rikollisten pankkitileille yhdessä pankkien turvallisuusyksiköiden avulla.

Ilmiö on tekotavaltaan muuttuva ja kaikenlainen huijaaminen poliisien, pankkien henkilökunnan ja muiden luottamusta herättävien tahojen nimissä on lisääntynyt. Soitettujen puheluiden lisäksi huijarit ovat pyrkineet pääsemään iäkkäiden henkilöiden asuntoihin ”tarkastamaan” näiden arvo-omaisuutta, käteistä rahaa ja aseita.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan valepoliisirikosten ennalta ehkäisyssä on entisestään lisätty yhteistyötä poliisin sekä muun muassa finanssialan ja vanhustyötä tekevien sidosryhmien kanssa.

– Varoitamme erityisesti iäkkäitä ihmisiä, jotka ovat valepoliisi-ilmiön mahdollisia kohteita siitä, että varallisuuteen sekä pankkikortti- ja pankkitileihin liittyvät tiedot on pidettävä salassa eivätkä poliisit niitä virkatehtävissään koskaan kysy, Kolehmainen muistuttaa.

Poliisihallitus teki jo viime vuonna esityksen lainsäädäntömuutokseksi, jotta rangaistuksia virkavallan anastamisissa kovennettaisiin. Tämä mahdollistaisi muun muassa salaisten pakkokeinojen kuten telekuuntelun käytön ja lisäisi ennalta estävyyttä sekä tehostaisi rikosten selvittämismahdollisuuksia.