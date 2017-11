Ahkeroiden uudelle vuosikymmenelle

Vilppolan perheen yhteinen yritys Rakennustarvike Vilppola käänsi lehden uudelle vuosikymmenelle, kun yritys täytti 30 vuotta. Yrityksen ”äidillä” Hilkka Vilppolalla työuraa on takana jo 48 vuotta.

– Jospa se 50 vuotta ehtii tulla täyteen, kun en malta lopettaakaan, yrityksen toimitusjohtaja hymyilee.

Hilkka on juuri saavuttanut eläkeiän, mutta aikoo vielä jatkaa yrityksessä niin kauan kuin hyvältä tuntuu. Vastuuta yrityksessä on jo pitemmän aikaa jaettu tyttärille, Katja Törmäselle ja Anne Lepolalle, joten Hilkka voi jo hieman jäähdytellä.

– Katja hoitaa keittiömyynnin ja suunnittelun ja Anne hallintotyöt ja sisustussuunnitelmat. Minä olen nyt lähinnä myyjänä.

Hilkka on aloittanut liike-elämän uransa Haapajärvellä 15-vuotiaana. Hän ehti olla töissä useammassa kaupassa ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Mukavana sattumana hän pitää siitä, kun yritys siirrettiin Puistokadun varrelta Kauppakadulle entisiin E-liikkeen tiloihin.

– Olin ollut nuorena E-liikkeessä töissä, ja tuntui kuin olisi kotiinsa palannut.

Hilkka ehti kiertää tuuraamassa myös myymälänhoitajia kyläkaupoissa eri puolilla pitäjää ennen kuin perusti ensimmäisen oman yrityksen 1970-80 -luvun vaihteessa yhdessä Tuula Heikkilän kanssa. Lelu ja Paperi toimi jonkin vuoden Hiljalankadulla.

Aiemmasta kaupassa työskentelystä oli suuri apu omassa yritystoiminnassa, sillä ihmiset olivat tulleet tutuiksi. Aviomies Olli kartutti samaan aikaan osaamista ja asiakaspiiriä Maaseudun Raudassa. Kun pariskunta lopulta aloitti oman yrityksen pienessä myymälässä Puistokadun varrella, oli pohja yrittäjäksi jo vahva.

– Ensimmäinen myymälä oli todella pieni. Rakennus purettiin myöhemmin pois ja nyt siinä on Kelan parkkipaikka.

Muutaman vuoden jälkeen Vilppolat rakennuttivat oman liiketilan Puistokadun varrelle. Tällä hetkellä siinä toimii Kesport. Kun Ollin veli Jussi tuli mukaan yritykseen, perustettiin Rakennustarvike Vilppola, jolle löytyivät tilat Palomäen teollisuusalueelta.

E-liikkeen tilojen vapauduttua Vilppolat ostivat liiketilan ja saivat molemmat yritykset saman katon alle. Myöhemmin liikkeeseen rakennettiin toinen kerros ja lisää varastotilaa. Yrittäjät suunnittelivat myös ison noutovaraston rakentamista liikkeen viereiselle tontille, mutta se kaatui lupa-asioihin.

Hilkka laskee, että yrityksestä kasvoi todellinen perheyritys, kun parhaimmillaan liikkeessä oli töissä 7 Vilppolaa. Tytärten sukunimet ovat vaihtuneet, mutta edelleenkin liikkeessä ollaan yhtä perhettä. Katjan mies Jani ja Annen mies Marko ovat myös perheyrityksessä töissä. Lisäksi liikkeessä työskentelevät Jukka ja Jarkko, jotka Hilkan mukaan ovat kuin perheenjäseniä.

Vuonna 2008 Vilppolan perheessä koettiin suuri järkytys, joka pani miettimään koko tulevaisuuden uusiksi. Olli menehtyi vaikeaan sairauteen. Sairaus kesti niin pitkään, että perhe ehti yhdessä miettiä, mikä olisi tulevaisuuden kannalta järkevintä. Mietinnän jälkeen Hilkka päätti tyttöjen kanssa jatkaa yrityksen toimintaa.

Jokin vuosi sitten Jussi ja Leena Vilppola jättäytyivät eläkepäiville ja myivät osuutensa yrityksestä Hilkalle ja tyttärille.

Kolmen naisen tiimi toimii hyvin yhteen, kun kaikille on jaettu omat vastuualueet ja jokaisella on ammattitaitoa omalla sarallaan.

– Rakentaminen muuttuu ja elää nopeasti. Alaa pitää seurata ja opiskella koko ajan uutta.

Hilkan mukaan onkin hyvä, että jokaisella yrityksessä on oma osaamisalansa, jota seuraa tarkasti. Yksi ihminen ei pystyisi kaikkea hallitsemaan. Kun apua tarvitsee, sitä saa työkaverilta.

Vilppoloiden yrityksestä on vuosien varrella kehittynyt varsinainen sisustamisen tavaratalo, josta saa keittiöistä ja saunoista lähtien kaiken rakentamiseen ja sisustamiseen.

– Värisilmä ja keittiömaailma yhdessä antavat hyvän pohjan toimintaan. Myös pienrauta toimii edelleen vahvalla valikoimalla, Hilkka kertoo.

– Arvostan myös yhteistyötä rakennusliikkeiden kanssa, sillä rakentamisessa tarvitaan osaajia.