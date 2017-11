Kulttuuripalkinnot Rintalalle ja Salomaalle

Haapajärven kaupunki haluaa juhlistaa Suomen itsenäisyyden sataa vuotta ja kaupungin 40 vuotta antamalla vuoden 2017 kulttuuripalkinnot kahdelle henkilölle. Palkinnon saavat monipuolisen uran tehnyt taidegraafikko Saimi Rintala sekä harmonikansoiton nuori lahjakkuus Anna Salomaa.

Valokuvaajana, kuvataiteilijana ja taidegraafikkona tunnettu Saimi Rintala on tehnyt pitkän uran. Hän toimi valokuvaajana omassa yrityksessään vuosina 1973-1994. Hän on myös opettanut valokuvausta ja metalligrafiikkaa.

Kuvataiteita Rintala on opiskellut muun muassa Taideteollisessa korkeakoulussa. Limingan taidekoulussa sekä Lybeckerin ja Oriveden opistoissa.

Palkinnon perusteissa painotetaan, että Saimi Rintala on monipuolinen tekijä, joka hallitsee useita kuvataiteen tekniikoita ja erilaisten materiaalien käsittelyn sekä niiden yhdistämisen.

Rintalan töitä on nähty lukuisissa yksityisnäyttelyissä, ryhmänäyttelyissä sekä yhteisnäyttelyissä eri puolilla Suomea. Hänen töitään on pysyvästi näytteillä muun muassa Haapajärven kaupungintalolla, Suomi-talossa Saksassa ja Anghiarin kaupungissa Italiassa. Viime kesänä Saimi Kaarina RIntalalla oli kaksi näyttelyä Haapajärvellä.

Saimi Rintala on kuulunut Oulun Taiteilijaseuraan vuodesta 2008 ja Omilla jäljillä -taiteilijaryhmään vuodesta 2010.

Yläastetta käyvä Anna Salomaa on harmonikansoiton huippulahjakkuus. Hän voitti Harmonikansoiton Suomen Pelimannimestaruuden viisirivisten soitossa alle 15-vuotiaiden sarjassa kesällä 2017 Sata-Häme Soi musiikkifestivaaleilla. Salomaa palkittiin myös koko kilpailun yleisön suosikkina.

Hänet on nähty myös Hopeisen harmonikan finaalissa sekä lukuisten muiden kilpailujen palkintosijoilla. Salomaa on palkittu muun muassa Lasten Pelimannikilpailussa, Suomen pelimannimestaruuskilpailussa, Minä soitan harmonikkaa -kilpailussa sekä Nuorten harmonikkakilpailussa.

Ensimmäisessä kansainvälisessä kilpailussaan Kroatiassa hän saavutti ensimmäisen jaetun sijan omassa sarjassaan.

Lukuisten soolokeikkojen lisäksi Anna Salomaa on riemastuttanut kuulijoita kansanmusiikkiyhtye Miukelissa vuodesta 2013 alkaen. Harmonikansoiton lisäksi hän myös laulaa säestäen itseään.

Haapajärven kulttuuripalkinnot jaestaan itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.